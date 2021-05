CRM-AC fiscaliza unidades básicas de saúde de Epitaciolândia

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) fiscalizou cinco unidades básicas de saúde do município de Epitaciolândia, no interior do estado. A ação foi realizada pela presidente do CRM, Dra. Leuda Dávalos e pelo conselheiro Dr. Edson Braga, com apoio do funcionário do Departamento de Fiscalização do Conselho, Marcílio Marques.

Entre as unidades vistoriadas estão o Centro de Saúde José Cândido de Mesquita; a USF Manoel Araújo da Costa; USF José Paulo de Souza; USF São Cristóvão; e a USF João Alves da Silva.

As fiscalizações fazem parte tanto do cronograma normal do CRM-AC para o ano de 2021, como também com o protocolo da Covid-19, para acompanhar o funcionamento das unidades de saúde do estado do Acre durante a pandemia.

A equipe de fiscalização verificou as condições de infraestrutura das unidades e de trabalho para os profissionais de saúde. Além de vistoriar tanto a disponibilidade dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores, como de medicações e de profissionais lotados nas unidades. Outro ponto observado é com relação ao fluxo e protocolo de atendimento dos pacientes.

Relatórios com as constatações devem ser elaborados pelo CRM e encaminhados às direções das unidades e para as secretarias municipais de Saúde para as devidas providências.