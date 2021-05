Conselheiros do Fundeb tomam posse em ato solene na capital

O prefeito Tião Bocalom deu posse nesta terça-feira, 25, aos 13 conselheiros e seus respectivos suplentes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Cacs-Fundeb).

O evento ocorreu no auditório da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, dos secretários municipais da Casa Civil, Valtim José da Silva, do Planejamento, Neiva Tessinari, de Educação Nabiha Bestene e Finanças Cid Ferreira, além de professores e pais de alunos.

Cacs-Fundeb é um órgão colegiado que tem como missão precípua o acompanhamento e controle social da distribuição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, no âmbito municipal, estadual e federal. Durante a posse foi respeitado um minuto de silencio em homenagem póstuma ao conselheiro do Fundeb Beline Oliveira, que morreu este ano por complicações da Covid-19.

A presidente do Conselho, Júlia Ferreira, explicou que a entidade tem a obrigação de fazer cumprir o art. 33 da Lei 14.113 que regulamenta o Fundeb.

Nabiha Bestene destacou que a gestão Bocalom tem zelo e respeito pelo erário público. “Nós trabalhamos com total empenho para avançar com a educação básica. O prefeito Tião Bocalom, que também é professor, compreende a importância de avançarmos nessa área, cuidando e aplicando bem o dinheiro público”, observou.

Muito emocionado, o prefeito Tião Bocalom fez questão de agradecer o carinho dos amigos, neste momento de dor e angustia pela morte da esposa Beth Bocalom.

“Minha rainha foi atender o chamamento de Deus, mas a vida continua. É um momento difícil. Ela deixou um legado, o trabalho de cuidar bem das nossas crianças. Vamos avançar com as creches para atender nossas crianças de todas as idades e nesse contexto o conselho possui um papel fundamental”, observou o prefeito.