O PT sempre foi implacável com qualquer filiado que ousasse apoiar candidaturas que não fossem do partido. A não ser em casos excepcionais de alianças construídas com aval dos diretórios nacional, regionais e municipais.

É um deputado que sepulta uma CPI; vereadores que já definiram seus candidatos de outros partidos para 2022. De Mâncio Lima a Assis Brasil, prefeitos fazendo seus acordos políticos ilegítimos e por aí afora… “mas, pelo amor de Deus, fiquem no partido”! escapou o prefeito Bira, da escola do Binho Marques.

Tudo é permitido desde que não saia do partido. A direção não pode mais dizer não, nem disciplinar ou punir com a expulsão os que colocam seus interesses particulares acima dos do povo ou do próprio PT.

A regra antiga da fidelidade partidária, muito embora parecesse antipática, agradava a muitos que simpatizavam com o partido, já que estabelecia um divisor de águas e a distinção com partidos de aluguel. Tinha efeitos positivos para o sistema político e a sociedade.

O partido do presidente Lula pode até subir nas pesquisas, mas está descendo ao nível mais baixo. Ao que parece, o PT não aprendeu com os erros, com as injustiças, muito menos com a derrota. Começar bem é importante; terminar bem, melhor ainda.

“Aquele que tiver um sonho seu, conte como seu e não como meu”. (O Deus Jeová, na Bíblia – naquela época tinha muita gente que dizia ter sonhos de Deus e Ele mesmo reclamou – Meu não, seu)

. O mundo político em que se discute os espaços de poder é a parte de toda a violência que acontece nos bairros.

. Execuções diárias, rotineiras.

. O ex-prefeito Vagner Sales (MDB) prepara uma janta política bem temperada e traçada.

. Ele sabe que está chegando o momento em que seu capital político vai subir muito de valor com a proximidade das eleições.

. A candidatura da senadora Mailza Gomes ao Senado está consolidada dentro do PROGRESSISTA.

. Na chapa do governador Gladson Cameli só cabe ela e mais ninguém.

. Isto não impede que outros partidos aliados lancem seus candidatos ao Senado.

. O Cesário Braga foi visto soltando fogos; não se sabe se foi pela vitória do Flamengo ou pelo número de candidatos ao Senado que a base do governo terá nas próximas eleições.

. Por falar em Cesário, ele bate no governo e os prefeitos do petistas assopram para não doer.

. A DR tem uma dívida com o JV.

. O Bolsonaro deveria ser o general, o Pazuello o capitão!

. É mais astuto!

. O senador Márcio Bittar (MDB) e o pastor Reginaldo (PROGRESSISTA) conversaram…

. O Deputado José Bestene, por enquanto, só observa, só espia…

. O PROGRESSISTA tem o governador, uma senadora, o presidente da Assembleia, o prefeito de Rio Branco, o presidente da Câmara da capital, o prefeito de Cruzeiro do Sul… quer mais o quê?

. O presidente Jair Bolsonaro deverá de filiar ao PROGRESSISTA, conversa nesse sentido está sendo tabuladas.

. Quando ele se definir, o pau chincha!

. Ficar dois anos sem mandato pode encerrar a carreira política de qualquer um, os exemplos são muitos; Mazinho Serafim tem razão de sair para federal.

