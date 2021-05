Duarte diz que Gladson já fez “mil” promessas ao cadastro de reserva

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (25) que os concursados do cadastro de reserva da PM e Polícia Civil seguem acampados no hall da Aleac. “Não vão sair enquanto não tiverem resposta firme do Governo do Estado”, disse Duarte.

Ele pediu união dos deputado em favor do grupo. O governador esteve com o grupo e fez, segundo o deputado, “a promessa 1.003 ou 1.004” aos acampados.

“Vamos unir os 24 deputados e sentar com o governador para pedir uma resposta ao governador”, propôs o parlamentar do MDB.

Ele alerta que outros concursados em cadastro de reserva, como os do Idaf, podem ampliar o acampamento na Aleac.

Duarte diz que o Acre é um dos mais violentos do País porque falta efetivo policial.

Com relação ao Idaf, Duarte explica que ninguém foi convocado do concurso e o cadastro de reserva tem 753 candidatos.

Os 105 anos da PM também foram lembrados pelo deputado. Ele quer que a titulação dos policiais seja paga o mais breve.

Duarte também criticou a negociação com os trabalhadores da educação.