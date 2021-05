Tarauacá realiza blitz educativa em alusão à campanha ‘Maio Amarelo’

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Detran, realizaram uma ação, na manhã desta segunda-feira (24) alusiva à campanha ‘Maio Amarelo’, que tem por objetivo conscientizar a população para os cuidados no trânsito e a diminuição de acidentes.

Foi realizada blitz educativa com cartazes informativos pelas ruas do Centro de Tarauacá com abordagens a motoristas. A intenção é alertar para as imprudências no trânsito e as suas consequências: As atividades seguiram até o dia 27 de maio.

A mobilização alertará, por exemplo, para a responsabilidade de atitudes como usar passarelas e faixas de pedestres, para o respeito dos condutores aos vulneráveis no trânsito, para o risco de usar celular ao volante e sobre a importância de usar o cinto de segurança.

Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito.

A escolha do mês de maio ocorreu pela Organização das Nações Unidas (ONU) ter definido a Década de Ação para Segurança no Trânsito em 11 de maio de 2011. Já a cor amarela simboliza sinalização e alerta no trânsito.