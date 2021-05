SASDH e Defensoria firmam parceria para promoção de direitos humanos

Nessa segunda-feira, 24, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), participou de uma reunião com a finalidade de discutir ações para a efetivação de políticas públicas e a promoção dos direitos humanos em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE).

O diálogo ocorreu com as representantes do Subnúcleo de Direitos Humanos (SDH1), da DPE, com o objetivo de alinhamento institucional com a SASDH representada pela diretora, Rila Freze.

Na oportunidade, foram apresentadas as atribuições do SDH1, práticas e projetos da instituição, bem como a importância das parcerias para promoção das ações e efetividade no acesso à justiça, cidadania e igualdade.

De acordo com a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze, esse alinhamento é importante para que o fluxo em rede funcione de forma eficaz. “A sociedade merece um serviço eficiente e de qualidade, nosso objetivo é servir nosso povo com eficiência, dando nosso melhor”, frisou Freze.