Policia Militar prende homem furtando fios de cobre no centro da capital

Policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na noite desta segunda-feira, 24, um homem de 19 anos, acusado de furtar a fiação elétrica de uma grande loja de confecção de Rio Branco. A prisão ocorreu ainda no telhado da loja.

A guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar a denúncia em que uma testemunha ouviu barulhos no telhado de uma loja. Quando o militares chegaram, o técnico de refrigeração já estava no local e informou aos policiais que ao subir ao telhado visualizou um homem com uma faca furtando a fiação do estabelecimento.

Os PMs subiram e prenderam o suspeito em flagrante com três facas e um alicate. Além da fiação elétrica, ele havia retirado dois ar-condicionados. O indivíduo presos ainda repassou o nome falso, mas na Delegacia de Flagrantes (Defla) os policiais descobriram a verdadeira identidade dele e agora, além do furto, ele responderá pelo crime de falsa identidade.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC