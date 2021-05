Mais de 6,2 kg de drogas apreendidos em ação da PRF na BR 117

Na manhã desta segunda-feita (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre apreendeu 2 veículos e um total de 6,214 kg de drogas em abordagens que se iniciaram no município de Capixaba, altura do km 146 da BR 317.

As drogas, sendo 2,056 kg de pasta base de cocaína e 4,158 kg de cloridrato de cocaína, estavam escondidas no tanque de combustível de uma motocicleta CG150 que vinha do município de Brasileia. Conforme apurado, o condutor da moto entregaria a marcadoria em Ji-paraná em Rondônia e seria pago pelo seu serviço.

No momento da abordagem da motocicleta, policiais perceberam que havia um outro veículo, uma Strada Adventure, que viajava acompanhando a moto na rodovia e que tentou seguir viagem evadindo-se da situação. O veículo acabou sendo abordado por outra equipe de policiais já no km 97 da mesma BR, no município de Senador Guiomard. Mais tarde, a suspeita dos policiais foi confirmada e o motorista do veículo identificado como comparsa do motociclista.

Os dois indivíduos, as drogas e os veículos foram levados para a Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos cabíveis.