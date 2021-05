Gonzaga pede debate sobre demora em serviço de cartório em Rio Branco     

O deputado Luiz Gonzaga parabenizou nesta terça-feira (25) a Polícia Militar pelo aniversário de 105 anos de fundação no Acre.

Gonzaga pediu audiência pública para debater a demora na emissão de documento no 1o cartório de Rio Branco. Há solicitações que levam até 120 dias para ser atendida.

“O cartório de Senador Guiomard leva um dia para fazer o mesmo serviço”, garante. Há obras paradas por falta de documento que é expedido pelo cartório.

Gonzaga lembrou do aniversário de 40 anos do núcleo da União do Vegetal em Cruzeiro do Sul. Mais de 500 pessoas assistiram a sessão solene realizada pela Aleac. “É uma instituição que faz trabalho importante e ajuda a sociedade, merecendo o reconhecimento”,disse.