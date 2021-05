Edvaldo Magalhães lê manifesto em defesa da Ufac e do ensino público     

O deputado Edvaldo Magalhães criticou nesta terça-feira (25) o conceito que o atual governo federal tem acerca das universidades públicas. Ele fez a leitura de um manifesto aberto a subscrições de quem o desejar.

Ele citou a redução dos recursos disponibilizados à Universidade Federal do Acre em detrimento do aumento do número de alunos e até da área física da instituição.

A Ufac e Ifac são portas abertas para jovens que não tem como arcar ao ensino privado. “Não podemos ficar calados”, fazendo a defesa das universidades públicas e dos institutos federais de educação.