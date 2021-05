Candidato foragido da Justiça é preso fazendo concurso da PF no Acre

A Polícia Federal prendeu nesse domingo (23/05), durante a realização das provas do concurso do órgão, 11 candidatos inscritos no certame que possuíam mandado de prisão em aberto.

Os cumprimentos dos mandados de prisão foram realizados de forma discreta e sem causar tumulto ou prejuízo para a aplicação das provas. Além de retirar do convívio social indivíduos procurados pela Justiça, a atuação da PF garantiu a segurança do concurso.

As prisões foram efetuadas nos estados do Acre, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo (2).

No último domingo, dia 23 de maio de 2021, foram aplicadas as provas escritas do concurso público para provimento nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, regido pelo Edital n° 1-DGP/PF, de 15 de janeiro de 2021.