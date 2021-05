Polícia Civil prende acusado de violentar a própria filha em Mâncio Lima

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Mâncio Lima, prendeu na manhã desta segunda-feira, 24, J. M. C. de L., de 48 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável já com sentença condenatória de 12 anos de prisão em regime fechado.

O investigado é natural do município de Mâncio Lima e é acusado de cometer abuso sexual de vulnerável da própria filha de 12 anos de idade em 2018 onde, há época dos fatos, foi preso e estava respondendo processo em liberdade.

A prisão do acusado se deu em uma residência localizada no Ramal do Haroldo, Zona Rural do município. O crime ocorreu em 2018 onde a Policia Civil investigou o caso e encaminhou o processo ao judiciário que expediu mandado de prisão na data de hoje o que foi cumprido na manhã de hoje.

A Policia Civil logrou êxito na prisão do acusado que foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e em seguida conduzido a Unidade Prisional Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul ficando à disposição da Justiça.

Ascom/Policia Civil do Acre