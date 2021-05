PM prende dupla após furto em loja na região do centro de Rio Branco

Policiais militares do 1° Batalhão prenderam, em flagrante, dois indivíduos por furto a uma loja na região do centro de Rio Branco, o fato ocorreu na madrugada de sábado, 22.

Os militares receberam informações do Centro integrado de operações em segurança pública (Ciosp) a respeito de furto em uma loja na Rua Marechal Deodoro. Chegando ao local, a guarnição encontrou a vitrine do estabelecimento quebrada.

Durante patrulhamento a procura dos envolvidos, os policiais encontraram dois suspeitos com uma mochila no bairro Base. Ao realizar abordagem e busca pessoal, foi encontrado na mochila roupas com etiqueta da loja furtada.

A equipe policial conduziu os envolvidos à delegacia, juntamente com o material apreendido, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC