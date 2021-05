PF desarticula mais um bando ligado ao tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul

A Polícia Federal deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (24/5), que busca desarticular grupo de indivíduos atuantes no tráfico de drogas na cidade de Cruzeiro do Sul/AC. Participaram da operação 6 policiais federais.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC.

A investigação foi iniciada com base em denúncias, por meio das quais se apurou que um imóvel na cidade de Cruzeiro do Sul era utilizado para a venda ilegal de entorpecentes.

A ação policial faz parte do trabalho integrado em conjunto com as Polícias Civil, Militar e Penal, que vem intensificando os trabalhos no Vale do Juruá voltados ao combate ilícito de drogas e organizações criminosas.

No cumprimento da ordem judicial, foram arrecadados dois celulares, joias e certa quantia em dinheiro, que serão apurados na investigação.

Em consideração a pandemia causada pela COVID-19, todas as cautelas foram tomadas, para a segurança de todos os envolvidos.