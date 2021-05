Brasileia e Clinica do Rim tratam sobre instalação de terapia renal no município

A prefeita Fernanda Hassem esteve reunida com o proprietário da Clínica do Rim, Alessandro Nasserala e com o advogado Jonotha Onofre, para tratar sobre a parceria para construção e instalação, do serviço de terapia renal substitutiva, da nova Clinica do Rim em Brasileia que irá atender pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica no Alto Acre.

A conversa foi realizada na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco, enquanto a prefeita Fernanda Hassem cumpria suas agendas institucionais na capital acreana.

O empresário Alessandro Nasserala falou sobre a importância do empreendimento. “Estamos instalando a clinica em Brasileia para que possamos atender os pacientes, do Alto Acre, que se deslocam até Rio Branco. O espaço terá capacidade para atender até 200 pacientes, além de gerar empregos para a região, de forma direta 30 pessoas serão empregadas podendo chegar até 100 trabalhadores”, explicou Alessandro Nasserala.

De acordo com o proprietário o atendimento será de forma humanizada, com materiais totalmente descartáveis com salas de hemodiálise equipadas com máquinas de última geração e equipe altamente qualificada para atender os pacientes renais crônicos com o carinho e a dedicação que são necessários.

Atualmente no Alto Acre é realizado o translado de 40 pacientes renais crônicos, diariamente, para fazer o tratamento em Rio Branco, sendo que 8 deles são residentes de Brasileia.