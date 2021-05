Moradores do Universitário agradecem serviços de limpeza da orla do Pinicão

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), finalizou a limpeza da orla do conhecido Pinicão, na entrada do Conjunto Universitário com serviços de capina, catação e retirada de entulhos manual e mecanizada.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Universitário, Miquéias Vasconcelos, o local estava, literalmente, abandonado pelo poder público. “Agora o local oferece condições para os nossos moradores usarem para realizar suas caminhadas”, informou Miquéias.

Ainda segundo Miquéias, a Associação de Moradores agradece a prefeitura pelos serviços executados. “Fica aqui o nosso agradecimento para a equipe da Zeladoria que enfrentou o sol forte dos últimos dias para deixar o local limpo, elevando a autoestima da nossa comunidade.”