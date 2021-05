Mailza Gomes se esquiva e não quer falar com Márcio Bittar

O senador Márcio Bittar (MDB) e a pré-candidata ao Senado Márcia Bittar, vem tentando dialogar com a senadora Mailza Gomes sem sucesso algum.

Mailza Gomes não atende os telefonemas e dirigentes do PROGRESSISTA LIGADOS a ela estão se esquivando de um encontro para pôr tudo em pratos limpos.

“De nossa parte não existe nenhuma guerra contra a senadora Mailza Gomes; uma candidatura majoritária é viabilizada, eu estou tentando fazer isso com a Márcia, que faz parte de um projeto nacional. Disse Bittar à COLUNA.

Ele reclamou da falta de abertura para o diálogo franco e aberto com Mailza. “A Márcia tem telefonado, mas ela não atende; agendei com o pastor Reginaldo, mas ele desmarcou alegando outro compromisso”, afirmou Márcio.

Segundo Márcio Bittar, a pré-candidatura de Márcia Bittar não depende, muito menos está nas mãos do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). “O presidente Bolsonaro precisa se fortalecer no Senado e o nome dela entrou no jogo com apoio dele”, mas claro que o apoio de um governador é importante”, finalizou.

“Eis que o machado está posto à raiz da árvore; a que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo que não se extingue”. (Joao, o Batista, asceta, que vivia no deserto da Judéia pregando o batismo do arrependimento no rio Jordão)

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) deverá escolher um vice de estrita confiança abrindo negociação em outras áreas com os aliados para garantir a reeleição em 2022.

. Em 2026, por exemplo, terá que se afastar do governo e disputar o Senado.

. Daí, como diz a Bozena, lá em Pato Branco é assim que se faz, daí!

. Ficar dois anos fora sem mandato é um grande passo para encerrar uma carreira política.

. Alysson Bestene é o nome perfeito para ser o vice de Gladson, a garantia de que não terá problemas nenhum.

. Jorge Viana, Raimundo Angelim foram pontos fora da curva!

. Um nome de Brasiléia se elegeria deputado federal pelo Vale do Acre, fenômeno ocorrido com Zico Bronzeado, ambos do PT.

. A população do Vale do Acre sente a necessidade de eleger um deputado federal, está patente na realidade política atual.

. Jorge Viana é candidato ao Senado!

. É o que mais interessa ao PT, principalmente com Lula batendo o presidente JB nessa série de pesquisas.

. O ex-prefeito Deda anda rindo com o tempo!

. O senador Petecão vem ganhando espaço de graça no Vale do Acre por conta da falta de habilidade do Palácio RB em lidar com aliados na região.

. Vai lá, Moisés!

. A propósito, o ex-prefeito Deda, Ney Amorim, Márcio Bittar, o governador Gladson Cameli, nem ninguém interferiu para que o SOLIDARIEDADE saísse das mãos da deputada federal Vanda Milani para as de Moisés.

. Já era algo traçado nas estrelas, nas plantas e nas vísceras de animais, segundo uma pitonisa, renomada profetiza do Oráculo de Delfos, do deus Apolo, Grécia.

. Qualquer movimentação política os gregos corriam para Delfos; ir para a guerra ou fazer um negócio.

. Sanderson Moura é candidato ao Senado!

. A intolerância religiosa no mundo vai acabar quando o Sol crescer, se tornar uma estrela vermelha gigante, engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, explodir e virar uma anã branca, um ovo de pato gigante no céu.

. Bom dia, uma boa semana!