A reitora da Ufac, Guida Aquino, reuniu-se com o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e a vereadora de Brasileia, Neiva Badotti (PSB), na manhã desta segunda-feira, 24, no gabinete da Reitoria. A principal pauta do encontro foi a situação do campus Fronteira do Alto Acre, em Brasileia.

A reitora explicou que, conforme acordo com o Ministério da Educação (MEC), estavam garantidas infraestrutura e contratação de servidores para o campus Fronteira; porém, atualmente a verba não foi liberada.

“A universidade tem todo o interesse no funcionamento do campus de Brasileia, mas o MEC não liberou recurso para contratação de docentes e aumento da infraestrutura, com biblioteca, laboratórios e mais salas de aula”, disse Guida. “Precisamos de recurso de emendas de bancada para oferecer cursos aos jovens de Brasileia”.

O deputado Jenilson Leite comprometeu-se em buscar apoio para o funcionamento do campus. “Vamos conversar com os parlamentares sobre a liberação de emendas e com o governo do Estado Também.” Para a vereadora Neiva Badotti o campus Fronteira trará benefício para o município e toda a região do Alto Acre.

Outra pauta abordada durante a reunião foi o número de vagas de estágio para alunos da área de saúde. Jenilson afirmou que irá propor uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

Também participaram do encontro o vice-reitor Josimar Batista e a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno.