Gladson participa de formatura de oficiais acreanos em academia da PM de São Paulo   

O governador Gladson Cameli participou em São Paulo da Formatura dos Aspirantes 2021 da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Na ocasião, também se formaram sete aspirantes a oficial do Acre que ingressaram na carreira de oficial combatente e realizaram o curso de formação.

“Parabenizo a todos os aspirantes-oficiais pela formatura, em especial aos sete acreanos: PM Patrícia Costa, PM Bonfim, PM Ingra, PM Nogueira, PM Ricarte, PM Jairo e PM Barbosa Cruz”, disse o governador.

Gladson homenageou o comandante-geral da PM de São Paulo, coronel Fernando Alencar Medeiros, com a Medalha do Mérito Plácido de Castro. Outros oficiais foram agraciados com a Ordem do Mérito Luiz Galvez: o comandante da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, coronel Alexandre Monclus Romanek.

O governador diz que as homenagens são reconhecimento do Acre ao apoio da PM de São Paulo.