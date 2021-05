Antecipação da 1a parcela do 13o salário injeta R$95 milhões na economia do Acre

A primeira parcela do décimo terceiro salário será paga dia 30 de junho de 2021, como foi anunciado pelo governador Gladson Cameli, na manhã desta segunda-feira, dia 24. O valor liquido pago é superior a R$ 95 milhões, contemplando mais de 49 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas.

Pelo terceiro ano consecutivo, o governo do estado cumpre o compromisso com os servidores públicos. O montante em circulação servirá para o aquecimento do comércio local, e irá movimentar a economia de setores que mais sofreram pela crise da pandemia da Covid-19.

“A antecipação tem dois objetivos. O primeiro deles é reforçar o compromisso do governo do Estado de manutenção do pagamento dos servidores em dia e o segundo, primordial, é garantir um aporte de recursos na economia do Acre para incentivar o processo de reabertura da economia, além de aumentar a quantidade de circulação de dinheiro no mercado, e assim auxiliar na retomada do fluxo empresarial” destacou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

A segunda parcela do 13º salário será paga no mês de dezembro. Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br.