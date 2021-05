Menor é detido suspeito de violar sepultura e roubar crânio em Rio Branco

Na tarde deste sábado, 22, a Policia Civil por meio da Delegacia da 1a Regional apreenderam o menor R. A. S. de 16 anos, investigado pelo furto de um crânio humano deixado em frente à Rádio Difusa Acreana, na rua Benjamin Constant, Centro. Logo após a ciência do fato, policiais civis da 1ª Regional iniciaram as diligências com apoio da Policia Militar por meio do 1ªBPM visando identificar e localizar o possível indivíduo que havia deixado a ossada humana naquele local. O trabalho da Polícia Militar foi imprescindível para localização do menor. A região é monitorada pela Policia Militar por meio do 1ªBPM, o que facilitou a captura. No curso das diligências, os policiais tomaram ciência de que o menor de idade, R. A. S, de 16 anos, seria o responsável por deixar a ossada no local, sendo detido nas proximidades do hotel do Papai, no bairro Papoco, Centro. Informalmente o menor contou aos policiais ser usuário de drogas, confessando que realmente deixou o crânio em via pública, acrescentando que no dia anterior, após o uso de crack, havia retirado o mesmo de uma sepultura no cemitério São João Batista. O menor também indicou o local exato de onde retirou a ossada, sendo confirmado depois pela administração do cemitério. O crânio foi coletado pelos peritos e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) que posteriormente será recolocado no seu devido lugar. O menor foi entregue na delegacia de flagrante para os procedimentos legais cabíveis. Texto e foto: Polícia Civil do Acre