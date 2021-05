Se você estava com saudade de um eclipse lunar, saiba que na próxima quarta, 26 de maio, haverá o primeiro Eclipse Total da Lua de 2021, mas não será dessa vez que vamos matar essa saudade. Infelizmente, apenas algumas localidades do Brasil poderão observá-lo, e de forma parcial. Ainda assim, vamos aproveitar para conhecer algumas curiosidades a respeito desse evento.

Um Eclipse Lunar ocorre quando Lua, Terra e Sol encontram-se em alinhamento no espaço. Nesse momento, a Lua passa pelo cone de sombra projetado pela Terra e por isso, ela é escurecida por algum tempo. Todos aqueles que estão na metade do globo que tem visibilidade para a Lua podem observar o eclipse.

E é aí que está a primeira grande curiosidade a respeito desse eclipse de 26 de maio: será o Eclipse Lunar Total menos visto dos últimos tempos. Isso porque a área de visibilidade dele será, justamente, a metade menos habitada do planeta. Apenas aqueles que estiverem no Oceano Pacífico, Antártida, Nova Guiné, parte da Austrália e especialmente, na Nova Zelândia, Havaí e nas ilhas da Polinésia e Micronésia, poderão ver todas as fases do eclipse.

Algumas regiões do Sul da América do Sul, Oeste da América do Norte e Leste Asiático ainda poderão contemplar a fase total, mas aqui no Brasil, somente algumas áreas poderão ver apenas a fase parcial do eclipse, no final da madrugada do dia 26. Em especial o Acre, que poderá ver mais 80% da Lua encoberta pela sombra da Terra.