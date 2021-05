A previsão do tempo para o Acre neste domingo, 23, é de temperatura amena, de acordo com o Boletim do Tempo da Sala de Situação, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que prevê céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia, em todo o estado.

Segundo o boletim, o tempo fica mais instável em todo o sul da Amazônia neste fim de semana, devido a passagem de uma frente fria pelo Sul do país, que favorece a organização do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera. Para o sábado, o dia será ainda de sol, calor e tempo abafado em todo o Acre.

A equipe da Sala de Situação faz parte do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) que realiza o monitoramento por meio da previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). De acordo com o boletim, a frente fria se estende até a segunda-feira, 24: “a frente fria ainda atua sobre o Acre neste começo de semana e mantém as instabilidades e as temperaturas mais amenas sobre todo o estado”.