Sena Madureira divulga lista dos parlamentares que alocaram emendas para o município

Com o objetivo de manter a população informada quanto aos investimentos destinados ao município via emendas parlamentares nos últimos cinco anos, durante a gestão do Prefeito Mazinho Serafim, e do vice-prefeito Gilberto Lira, a Prefeitura de Sena Madureira divulgou nesta sexta-feira (21) uma lista com os nomes de cada Parlamentar Federal, que alocou emendas para serem utilizadas pela administração municipal, nas mais diversas áreas.

Vale destacar que na referida lista consta nomes de parlamentares que atualmente estão exercendo outros cargos públicos, ou sem o exercício do mandato.

CONFIRA OS NOMES:

SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB-AC)

Ano de 2020 – Valor: 2.231.916,00

Ano de 2021 – Valor: 21.980.000,00

DEPUTADO FEDERAL FLAVIANO MELO (MDB-AC)

Ano de 2017 – Valor: 4.970.000,00

Ano de 2018 – Valor: 3.311.877,39

Ano de 2019 – Valor: 3.012.359,00

Ano de 2020 – Valor: 2.267.341,00

Ano de 2021 – Valor: 4.100.000,00

SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD-AC)

Ano de 2017 – Valor: 2.207.893,00

Ano de 2018 – Valor: 773.002,00

Ano de 2019 – Valor: 4.049.483,33

Ano de 2020 – Valor 1.600.000,00

Ano de 2021 – Valor: 2.800.000,00

DEPUTADA FEDERAL JÉSSICA SALES (MDB-AC)

Ano de 2017 – Valor: 3.515.416,00

Ano de 2018 – Valor: 2.192.000,00

Ano de 2019 – Valor: 2.122.200,00

Ano de 2020 – Valor: 650.000,00

Ano de 2021 – Valor: 2.000,000,00

ENTÃO SENADOR GLADSON CAMELI (PP)

Ano de 2017 – Valor: 3.169.769,00

Ano de 2018 – Valor: 1.000.000,00

ENTÃO DEPUTADO FEDERAL MAJOR ROCHA (PSDB-AC)

Ano de 2017 – Valor: 1.326.000,00

Ano de 2018 – Valor: 700.000,00

Ano de 2019 – Valor: 200.000,00

EX SENADOR JORGE VIANA (PT-AC)

Ano de 2017 – Valor: 256.599,00

Ano de 2018 – Valor: 773.002,00

Ano de 2019 – Valor: 500.000,00

DEPUTADO FEDERAL ALAN RICK (DEM-AC)

Ano de 2017 – Valor: 0,00

Ano de 2018 – Valor: 471.983,00

Ano de 2019- Valor: 0,00

Ano de 2020 – Valor: 1.750.246,00

Ano de 2021 – Valor: 0,00

EX DEPUTADO FEDERAL ANGELIN (PT-AC)

Ano de 2017 – Valor: 300.000,00

Ano de 2018 – Valor: 200.000,00

Ano de 2019 – Valor: 100.000,00

EX DEPUTADO CÉSAR MESSIAS

Ano de 2018 – Valor: 300.000,00

Ano de 2019 – Valor: 200.000,00p

DEPUTADA FEDERAL MARA ROCHA (PSDB-AC)

Ano de 2019 – Valor: 955.000,00

Ano de 2020 – Valor: 960.019,00

Ano de 2021 – Valor: 200.000,00

SENADORA MAILZA GOMES (PP-AC)

Ano de 2019 – Valor: 560.000,00

Ano de 2020 – Valor: 3.500.000,00

Ano de 2021 – Valor: 1.100.000,00

DEPUTADA FEDERAL VANDA MILANI (SD-AC)

Ano de 2019 – Valor: 1.432.500,00

Ano de 2020 – Valor: 300.000,00

Ano de 2021 – Valor: 2.000.000,00

EX DEPUTADO FEDERAL SIBÁ MACHADO (PT-AC)

Ano de 2019 – Valor: 1.020.774,00

DEPUTADO FEDERAL JESUS SÉRGIO (PDT-AC)

Ano de 2020 – Valor: 624.627,00

Ano de 2021 – Valor: 300.000,00

EX DEPUTADO FEDERAL MANOEL MARCOS

Ano de 2020 – Valor: 500.000,00

DEPUTADA FEDERAL PÉRPETUA ALMEIDA (PCdoB-AC)

Ano de 2020 – Valor: 1.350.000,00

Ano de 2021 – Valor: 300.000,00

DEPUTADO FEDERAL LÉO DE BRITO (PT-AC)

Ano de 2021 – 750.000,00