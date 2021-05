Prefeitura diz que vem conseguindo avançar melhoria de ramais em Tarauacá

O Secretário de Agricultura Narcelio Bayma, visitou nesta sexta-feira, 21, as obras de recuperação do Ramal do Cachoeira, acompanhado do deputado federal Jesus Sérgio.

O secretário verificou de perto os serviços onde uma equipe de trabalhadores atua trabalhando de forma intensiva para aproveitar no máximo o período de verão e recuperar o maior número de estradas vicinais. Atualmente os serviços de construção de bueiros estão sendo priorizados. A exemplo, em uma operação, nunca realizada antes no município.

Para Narcelio Bayma é muito satisfatório saber que centenas de famílias vão poder escoar suas produções. “Estamos muito felizes por saber que com a reabertura dos ramais estamos proporcionando melhores condições de vida para nossa população rural que há tempos estava em total abandono”. Frisou o Secretário.

A determinação da prefeita Maria Lucinéia é de que a zona rural de Tarauacá receba total atenção por parte da Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e outros setores.