Polícia Militar do Acre lança programação de aniversário de 105 anos

No próximo dia 25 de maio, a Polícia Militar do Acre (PMAC) completa seus 105 anos de fundação. Em comemoração à essa data marcante na história acreana, a corporação lançou nesta quinta-feira, 20, em suas redes sociais, a programação alusiva à data. As atividades começam na segunda-feira, 24, e se estendem até o domingo, 30.

Em mais um ano marcado pela crise sanitária da Covid-19, a corporação adaptou-se às restrições, com atividades online, como eventos religiosos, musicais e jogos. Os eventos serão transmitidos ao público pelo canal da Polícia Militar do Acre (PMACTV), no YouTube. Além disso, a corporação oferecerá competições internas: esportivas, como a de natação e culturais, como o concurso de fotografia entre as unidades da instituição.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, destacou a importância da comemoração do aniversário para a corporação e a sociedade acreana. “A Polícia Militar não poderia deixar esse momento passar em branco. Por isso, nos adequamos às condições sanitárias exigidas pela pandemia da Covid-19, e ofertaremos, tanto para o público interno como externo, atividades que irão reforçar e enaltecer essa celebração”.

O coronel aproveitou, ainda, para frisar o contexto histórico da corporação na conjuntura de construção do Estado do Acre. “Nossa história está ligada às lutas, ideais e conquistas dos que acreditaram em um Acre brasileiro. São 105 anos de um dos mais emblemáticos símbolos de orgulho acreano, nossa Polícia Militar”.

Haverá ainda a “Exposição PMAC 105 Anos”, que acontecerá no Via Verde Shopping, nos dias 28, 29 e 30 de maio, a partir das 17h, que apresentará um pouco do trabalho da instituição e busca aproximar-se ainda mais da comunidade.

Sem esquecer a parte social, a Diretoria de Saúde da PMAC organiza uma campanha de doação de sangue nos dia 27 e 28 de maio (quinta e sexta-feira), no horário das 7:30 às 18h. Com a mobilização, pretende reforçar o estoque do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre).