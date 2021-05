O QUE GEROU especulações e desmentidos ao longo da semana, foi confirmado ontem pelo BLOG DO CRICA: o secretário especial do governo e ex-deputado Moisés Diniz será o novo presidente do SOLIDARIEDADE, no Acre.

Como principal articulador deste novo movimento político se encontra o dedo do ex-senador Márcio Bittar (MDB), que fez toda a articulação em Brasília junto ao presidente nacional do SD, deputado federal Paulinho da Força Sindical, para tirar o partido das mãos do grupo da deputada federal Vanda Milani (PROS).

A confirmação de que que o secretário Moisés Diniz assumirá a presidência do SD, foi feita ontem à noite pelo próprio Moisés ao BLOG: “Recebi o convite da direção do SOLIDARIEDADE, um partido que foi forjado nas lutas sindicais contra a CUT, com o qual me identifico, para assumir a presidência no estado, e estou propenso em assumir. Vou aguardar para saber se o SD mandará alguém para me dar posse, ou se terei que ir assumir em Brasília”.

A posse deve acontecer na próxima semana. Diniz fez questão de ressaltar que, em momento algum houve a interferência do governador Gladson Cameli, que teria sido comunicado só depois do desfecho, e não colocou nenhum empecilho. Mais uma mexida no tabuleiro do xadrez político, com reflexos na eleição de 2022.

CONVITE PARA QUE FIQUEM

O SECRETÁRIO Moisés Diniz complementou a informação ao BLOG, de que, após a sua posse vai procurar manter toda a atual estrutura de filiados ao SOLIDARIEDADE.

MUITO DIFÍCIL

ACHO DIFÍCIL não haver uma debandada no SOLIDARIEDADE do grupo da deputada federal Vanda Milani (PROS), puxado pelo atual presidente, Israel Milani. Não vão ficar sob as ordens do Moisés Diniz.

FOCO NO SENADO

A TOMADA DO SD, é mais uma engenharia política traçada pelo senador Márcio Bittar (MDB), que agora formou um grupo com o MDB, SOLIDARIEDADE, REPUBLICANOS, PSDB e PTB, para colocar na parede o governador Gladson, para que escolha a Márcia Bittar, como a sua candidata ao Senado, em 2022.

DEIXAR NO ISOLAMENTO

A ESTRATÉGIA passa por deixar o PP isolado, e a turma do PP, ainda não entendeu o enredo deste samba de breque?

QUESTÃO DE HONRA

PASSOU a ser para o senador Márcio Bittar (MDB) uma questão de honra, fazer da Márcia Bittar, a candidata ao Senado apoiada pelo governador Gladson Cameli.

MOVIMENTO PARA SE DISTANCIAR

ESTE MOVIMENTO do Bittar, é para afastar o Gladson de eventual apoio a uma outra candidatura ao Senado, como a do deputado federal Alan Rick (DEM), senadora Mailza Gomes (PP, e da deputada federal, Vanda Milani (PROS).

MAIS PARA LÁ DO QUE PARA CÁ

DEPOIS de mandar espalhar outdoor pela cidade de Assis Brasil, homenageando o governador Gladson Cameli, o prefeito Jerry (PT), foi uma das figuras de destaque no jantar para apoiadores da candidatura ao Senado da deputada federal Vanda Milani (PROS).

NÃO SERÁ NADA DO OUTRO MUNDO

NÃO SERÁ nada do outro mundo se mais na frente o prefeito Jerry (PT), declarar apoio à reeleição do governador Gladson Cameli, um caminho longe do PT.

NOVA MEXIDA

O BLOG recebeu a informação de que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), se filiará ao PROS, por onde será candidata a deputada estadual. Dou a notícia com reserva. Tentei confirmar via Zap, mas não consegui.

NÃO HÁ MAIS CLIMA

CONFIRMADA ou não a notícia da sua candidatura pelo PROS, a prefeita Fernanda Hassem (PT) não tem mais clima para continuar no PT, já que, apoiará para deputado federal, no próximo ano, o namorado Israel Milani (SD).

PELO ANDAR DA CARRUAGEM……

PELO TROTAR dos cavalos da carruagem, o PT vai ficar na eleição do próximo ano apenas com a fidelidade do prefeito de Xapuri, Bira. Os prefeitos Jerry, Isaac Lima, e Fernanda Hassem, tendem a marchar com o Gladson.

FIM DA MÁGICA

A VARINHA de condão que manteve o PT no poder por 20 anos no estado, quebrou, e com isso acabou o encanto de aliados do PT. A Frente Popular só se manteve por duas décadas fiel ao PT, porque os dirigentes tinham cargos no governo. Era uma “Frente” fisiologista, e não ideológica.

ALYSSON BESTENE

JÁ OUVI do próprio Gladson de que, o nome da sua preferência para ser o vice da sua chapa é o do secretário Alysson Bestene. Alysson me confirmou ontem que também já ouviu a manifestação do governador.

CONTEXTO PARTIDÁRIO

MAS HÁ um contexto partidário forte nesta questão do nome do vice. O MDB quer fazer a indicação, que pode ser a deputada federal Jéssica Sales (MDB). A rejeição poderia implicar em rompimento de novo com o MDB.

OLHANDO PARA 20226

A IMPORTÂNCIA do nome do vice é que, caso o governador Gladson se reeleja, deverá ser candidato ao Senado em 2026; ele teria que se afastar seis meses antes, e o vice viraria governador.

O SISTEMA É BRUTO

CLARO QUE, o MDB não iria apoiar o governador Gladson por cargos mixurucas, foca mesmo é na indicação do vice.

FRIEZA NECESSÁRIA

O SENADOR Petecão (PSD) está agindo com frieza necessária de alguém calejado na política, ao não falar em vice e nem a senador. Sabe que desta confusão no grupo do Gladson pelo Senado, vai sobrar caldo para o seu pirão. Vai comer o mingau quente pelas beiradas.

ARTICULANDO NOS BASTIDORES

A INFORMAÇÃO que o BLOG tem é a de que, este ano o senador Petecão (PSD) vai se dedicar apenas a ter uma presença constante no interior, articulando a sua candidatura ao governo, e montando a chapa do PSD a deputado federal e para a ALEAC. A disputa de governo, ele deixará para 2022.

VÃO BRINCANDO DE CLOROQUINA….

DATA-FOLHA, Vox-Populi, Revista EXAME, todos trouxeram pesquisas recentes com o Lula batendo o Bolsonaro em todos os cenários de primeiro e segundo turno, continuem brincando de cloroquina e negacionismo da ciência……..

DESGASTE AUMENTA

ENQUANTO não houver uma proposta concreta do governo para os professores, vai continuar o desgaste dos protestos da categoria. Custa ser sincero e dizer se dá ou não, para as reivindicações serem atendidas este ano?

JANTAR ENIGMÁTICO

ENIGMÁTICO, o jantar de ontem em São Paulo.

FRASE MARCANTE

“Sábio não é quem dá as verdadeiras respostas; é quem formula as verdadeiras questões”. Thomas Davis.