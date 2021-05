Militares realizam carreata por cumprimento de promessas de Gladson       

A Associação dos Militares do Acre planeja o evento denominado Carreata da Valorização no dia 31 de maio em Rio Branco. A concentração está prevista para às 15 horas, no Clube de Oficiais, próximo ao colégio Armando Nogueira.

“Sobretudo, para os componentes desta instituição centenária, ao invés de comemorações, este mês se torna mais um capítulo de uma frustrante espera pelo cumprimento de acordos firmados com o excelentíssimo governador Gladson Cameli”, diz o comunicado da AME.

“Foi exatamente neste mês, em 2019, investido de toda a sua autoridade, que ele garantiu, empenhando inclusive o seu CPF, que em maio de 2020, o problema do recalculo da gratificação de titulação estaria resolvido. Apenas uma das promessas não cumpridas com a classe que chegou a expor publicamente, em período eleitoral, seu apoio ao atual governo”, completa a AME.