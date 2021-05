Em vila de Cruzeiro do Sul, escola produz livro sobre a história do município

As belezas da terra onde vivem formam o conteúdo do livro “Cruzeiro do Sul – A Cidade da Gente” produzido por alunos da comunidade Santa Rosa, que frequentam a Escola Antônio Ferreira Gomes, sob a coordenação do diretor Evilásio Silva. A publicação tem autoria dos escritores José Santos e Selma Maria, de São Paulo, que fazem uma narrativa das potencialidades históricas e culturais do município de Cruzeiro do Sul com base em uma ótica dos próprios alunos. A prefeitura de Cruzeiro do Sul apoiou o projeto com a parte logística do transporte.

A obra foi idealizada pelo diretor da escola, Evilásio Silva, que também coordena a Biblioteca Comunitária Recanto da Leitura, da Vila Santa Rosa. Alunos, professores e voluntários da biblioteca, contando com a parceria da Escola Estadual Marcilio Nunes foram responsáveis pelas pesquisas dos temas inseridos no conteúdo do livro que foi impresso pela Editora Olhares e conta ainda com a parceria da Expedição Vagalume. As ilustrações são da artista plástica Nara Isoda.

São 80 páginas com informações sobre os principais elementos da flora, da fauna, do patrimônio material e imaterial e outras curiosidades do município. A obra fala da importância do Rio Juruá e suas características históricas e geográficas, traz um levantamento das espécies de animais existentes na floresta e dos peixes de nossos rios, faz relatos das comunidades indígenas, conta sobre lendas e causos do município e mostra um pouco da culinária de Cruzeiro do Sul, entre outros assuntos pesquisados pelos alunos.

“É uma obra muito importante para nossa região, pois, além de oferecer uma divertida leitura cheia de informações e curiosidades sobre nosso município, esse livro também servirá de fonte de pesquisa nas nossas escolas e bibliotecas”, garante o professor Evilásio.

A data para o lançamento do livro em Cruzeiro do Sul ainda será definida. A editora já enviou 2305 exemplares para Cruzeiro do Sul. Desse total, um grupo de colaboradores será contemplado com um exemplar e o restante será distribuído para o acervo das bibliotecas públicas do município, para a Ufac e ao Ifac e para as bibliotecas das escolas municipais e estaduais. O secretário municipal de educação, Amarizio Saraiva, destacou a importância da obra literária para o município.

“Esse livro tem uma importância muito grande para região, pois de forma muito simples e verdadeira as pessoas falam da história da nossa região, dos conhecimentos, e todo um contexto que estão inseridas. É algo que devemos valorizar bastante, cada relato, e tudo que envolve a cultura local”, enfatizou o secretário de educação.