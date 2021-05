onforme o IBGE, através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, em abril de 2021, o Acre apresentou o quarto maior custo médio na construção Civil do Brasil, com R$ 1.433,38 o metro quadrado, sendo superado por Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Porém, quando se analisa a variação desse custo médio no mês (de março para abril), no ano (de janeiro para abril) e em 12 meses (abril de 2020 até abril de 2021), verifica-se que, dentre esses estados, o Acre foi o que apresentou a menor variação: 0,62%.

Por exemplo, na variação percentual em 12 meses, o Acre só perde para Rondônia, cuja variação foi de 9,95%. Informações sobre a construção civil e dos demais temas da economia acreana podem ser buscadas no Observatório do Desenvolvimento do Acre.http://observatoriodoacre.org.br/ .