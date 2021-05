Promotorias Criminais iniciam Plano de Atuação em Conjunto

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias e Promotorias de Justiça Criminais (CAOP CRIM), realizou nesta quarta-feira (19) uma reunião via videoconferência para o início de execução do Plano Operacional de Atuação Conjunto, celebrado entre a 1ª, 2ª, 8ª e 9ª Promotorias Criminais.

O encontro, realizado pela plataforma Zoom, contou com a participação dos promotores de Justiça Aretuza de Almeida Cruz, Nelma Araújo Melo de Siqueira, Joana D’arc Dias Martins, José Ruy da Silveira Lino Filho; do corregedor-geral de Polícia Civil, Fabrizzio Leonard da Silva; do corregedor-geral adjunto de Polícia Civil, Alberto Dalacosta Filho; e do delegado coordenador da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Felipe Gonçalves Martins.

A reunião teve como objetivo iniciar os trabalhos de execução das ações previstas no Plano Operacional de Atuação Conjunto, cuja atuação ministerial conjunta visa exercer controle externo difuso da atividade policial e evitar prescrição em investigações em tramitação na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Rio Branco.

Foram discutidos temas relevantes para a atuação integrada efetiva, em especial sobre o fluxo de entrada dos inquéritos policiais (IPL) enviados ao Ministério Público, quantitativo de IPL que seriam enviados e frequência.

No encontro, frisou-se ainda a necessidade de documentar e definir quais inquéritos policiais serão oriundos do projeto, de uma forma orquestrada.

“Em primazia aos valores institucionais elegidos no Plano de Geral de Atuação em vigor, em destaque à resolutividade, proatividade e cooperação, o POA Conjunto foi elaborado e já iniciou os primeiros trabalhos de execução”, destacou a coordenadora do CAOP CRIM, promotora de Justiça Aretuza de Almeida Cruz.