Prefeitura de Rio Branco reabrirá Horto Florestal com novo horário

Um dos espaços públicos que os amantes de caminhadas e corrida na capital acreana mais utilizam para a prática de atividades físicas, é o Horto Florestal. O local está fechado há cerca de oito meses por causa da pandemia do coronavírus. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Semeia), através do secretário Normando Sales, apresentou na manhã dessa quinta-feira, 20, a revitalização do espaço que será reaberto nesta sexta-feira, 21.

O local terá novo horário de funcionamento, de 5h às 20h. Outras novidades são a ampliação do espaço de conservação urbana e a iluminação de led em todo o perímetro das trilhas de caminhada.

De acordo com o secretário Normando Sales, o lugar está revitalizado para receber todos os visitantes. “Na linguagem acreana, os varadouros do bosque da floresta do Horto Florestal, contarão com a melhor visibilidade das trilhas de caminhada, o lago mais ampliado e limpo, a visibilidade vai trazer mais segurança para as pessoas”, disse.

Ainda segundo o secretário, o local proporciona um espaço para as famílias usufruírem de uma área de lazer, com infraestrutura e várias opções de atividades. “Quem quiser trazer a família para passar o dia inteiro, armar uma rede, dentro da cidade, quem quiser dar sua caminhada. Temos as trilhas, o lago, que com a revitalização, as pessoas podem ver peixe, jacaré, tracajá, além de outras espécies de animais como pássaros, sem contar com a vegetação. Nós temos uma floresta dentro da cidade”, afirmou o secretário.