Mestrado em Ciência Florestal da Ufac prorroga inscrição para 7 de junho

O mestrado em Ciência Florestal (Ciflor), da Ufac, está com inscrições abertas até 7 de junho, via on-line, para processo seletivo cujo objetivo é preencher 16 vagas para matrícula no segundo semestre do ano letivo de 2021. Podem se candidatar à seleção profissionais graduados em Engenharia Florestal ou em cursos da área de ciências agrárias.

A seleção é composta por três etapas: avaliação do projeto escrito, defesa de projeto e entrevista, prova de títulos (análise e avaliação classificatória do currículo Lattes). O projeto de pesquisa deve ser enviado com a inscrição, em formato PDF. O resultado final do certame será divulgado em 9 julho.

Para mais informações e esclarecimentos, consulte o edital Propeg n.º 3/2021.