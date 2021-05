Pesquisa Exame/IDEIA divulgada nesta sexta-feira (21) aponta crescimento do favoritismo do ex-presidente Lula para vencer qualquer candidato, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, em um eventual segundo turno em 2022. Segundo o levantamento, se a eleição fosse hoje, o petista venceria com 45% das intenções de voto ante 37% de Bolsonaro. Na pesquisa publicada em 23 de abril pelo mesmo instituto, os dois apareciam empatados tecnicamente (Lula, 40%; Bolsonaro, 38%). Lula também lidera nas simulações espontânea e estimulada no primeiro turno.

Com exceção do petista, Bolsonaro venceria hoje qualquer outro candidato, entre os apontados, em um eventual segundo turno.

O Exame Invest Pro, braço de análise de investimentos da Exame, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública, ouviram 1.200 pessoas por telefone entre os dias 19 e 20 de maio. “O grande destaque é que a gente percebe a irritação da classe média com o governo Bolsonaro. Ele perdeu popularidade nas classes A e B, com reflexo nas intenções de voto. Com isso, fica sempre a lição quando se trata de intenção de voto: quem está em reeleição segue como protagonista, mas a variável principal para uma queda ou uma retomada de preferência é a popularidade do presidente”, avalia Maurício Moura, fundador do IDEIA. Outras pesquisas, como do Datafolha e do PoderData, também apontam favoritismo de Lula e perda de popularidade de Bolsonaro.

