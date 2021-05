Em acrelândia equipe da assistência social recebe curso de capacitação

A Prefeitura Municipal de Acrelândia promoveu uma capacitação para a Equipe do Programa Criança Feliz e Equipe Especial numa capacitação para uso do aplicativo “meeting” através de uma parceria do NTE de Acrelândia.

Segundo a secretária de assistência social, Regiane, o objetivo da capacitação é dotar os servidores de novos conhecimentos da era digital, para melhorar o trabalho no dia a dia, usando a tecnologia como aliada e facilitando o dia a dia.

A coordenadora do NTE, professora Izabel Corrêa enfatiza a importância destes cursos dentro das secretarias, facilita os trabalhos sem sair de casa. O MEET é um aplicativo muito eficaz que, nos possibilita a realizar nossos trabalhos somente pelo celular ou computador sem sair de casa, nossa intenção é levar o conhecimento a todas às secretarias do município. Em breve teremos outras formações, e estaremos sempre aqui à disposição para atender os funcionários.

O prefeito Olavo e o presidente da Câmara Gilberto França, também participaram deste momento, onde parabenizaram a Secretária pela atitude de ir em busca de capacitação aos profissionais e ao mesmo tempo agradeceram a coordenadora pela parceria. Disseram que é fundamental a importância dos funcionários serem capacitados, uma vez que a tecnologia avança a cada dia e temos que acompanhar essa modernidade, finalizam.