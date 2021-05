Uma reunião entre o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes e o titular da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Nenê Junqueira, foi realizada com o objetivo de reafirmar a parceira entre as duas instituições para ações de recuperação de ramais.⠀

Apenas em 2020, em todo o estado, foram recuperados aproximadamente oito mil km de ramais: “Ano passado fizemos convênios em parceria com os municípios, em que o governo entrou com dez milhões de reais para compra de combustível e manutenção das máquinas, além de patrulhas no Juruá e em Rio Branco, por meio do Deracre, para a execução direta nos ramais, totalizando cerca de 1.200 a 1.300 km de ramais, e daí, somando todos os convênios dos municípios, chegamos à ordem de quase 8 mil km de ramais recuperados”, relatou. Petrônio Antunes.⠀

Com a proximidade do verão, torna-se ainda mais necessário estabelecer um planejamento de ações que possam ser executadas no maior número de locais possível, levando melhoria aos ramais. Nenê Junqueira destacou a necessidade do trabalho em conjunto, para que as ações possam ter maior alcance junto aos produtores: “Estamos aqui hoje porque acreditamos que, quando nos juntamos, nos fortalecemos, e, com as instituições fortalecidas, quem ganha são os agricultores que atuam na linha de frente do setor produtivo”.⠀

