Cruzeiro do Sul trabalha na recuperação da estrada do Estirão do Remanso

O tráfego de veículos para o Estirão do Remanso foi liberado, esta semana, após a recuperação da estrada de acesso à comunidade. Nesta quinta-feira (20), o prefeito Zequinha Lima e o secretário municipal de obras, Josinaldo Batista, acompanharam a conclusão dos serviços de reabertura do ramal pela equipe da prefeitura.

São 4 quilômetros de estrada que, por conta de ficar às margens do rio Juruá, em uma área de várzea, só pode ser trafegável em período de verão. Com o início da estiagem, a prefeitura enviou a equipe para o local e os trabalhos que começaram na última segunda-feira, 17, foram concluídos nesta quinta, 20.

No Estirão do Remanso, moram mais de 40 famílias que, a partir de agora, não precisam se deslocar apenas de barco para chegar à cidade.

“Aqui mora muita gente e recebemos muitas pessoas quem vem passear na nossa comunidade. Então, nós dependemos dessa estrada para melhorar o nosso acesso e movimentar até a renda das nossas famílias que vendem a banana, o milho, o bolo, o salgado, o churrasquinho e diversas outras coisas”, afirmou Artemio, presidente da comunidade.

Ao vistoriar os serviços da equipe que fez a recuperação da estrada, na companhia do secretário Josinaldo Batista, o prefeito Zequinha Lima conversou com as famílias que moram na comunidade e ouviu diversas reivindicações.

“Esta é uma forma de garantir o direito de ir e vir das pessoas e também de melhorar a qualidade de vida. Por isso, tudo que estiver ao alcance da prefeitura para atender aos anseios da população, nós estaremos nos esforçarndo para corresponder”, garantiu o prefeito.