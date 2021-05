PM prende dupla com arma de fogo e aprende veículo roubado

Policiais militares apreenderam uma arma de fogo, recuperaram uma motocicleta e prenderam dois indivíduos, na quarta-feira, 19. Ação ocorreu após roubo no segundo distrito da capital.

Os militares receberam informações do Centro integrado de operações em segurança pública (Ciosp), de um roubo ocorrido em uma loja de materiais de construção, no bairro Canaã. Com base nas características repassadas pela vítima, os policiais realizaram patrulhamento e se deparando com dois suspeitos. A guarnição realizou abordagem e encontrou com os indivíduos uma arma de fogo, além do dinheiro roubado. Em busca no sistema foi constatado que o veículo também era produto de roubo.

Os militares encaminharam os envolvidos para a delegacia, juntamente com o armamento, o veículo e os demais materiais apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC