Zequinha Lima fortalece diálogo com agentes de saúde da zona rural

Nesta quarta-feira, 19, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, esteve reunido com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da zona rural, na quadra da escola Flodoardo Cabral, para planejar o trabalho dos profissionais, no intuito de qualificar o atendimento feito por eles.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul equiparou o salário dos agentes ao piso nacional e, segundo o prefeito Zequinha Lima, esse esforço foi feito pois a gestão reconhece a importância desses profissionais na qualidade do atendimento na saúde básica: “Quero agradecer os agentes pelos bons trabalhos e pelos serviços prestados à população de Cruzeiro do Sul, especialmente as pessoas que estão na zona rural”. E seguiu: ” Fizemos um esforço grande, mesmo nesse momento de crise, para fazer algo que é justo, que é equiparar o salário dos nosso agentes de saúde ao piso nacional. Nós vamos buscar sempre fazer a valorização dos nossos trabalhadores, pois sabemos que os servidores motivados vão render muito mais e quem ganha com isso é a população”, disse o prefeito.

O Secretário de Saúde, Agnaldo Lima, também falou durante o encontro e lembrou a importância dos agentes para a vacinação contra a covid-19 na zona rural: “Nós reconhecemos os desafios que os agentes da zona rural enfrentam. Eles são fundamentais, principalmente nesse momento em que temos que vacinar a nossa população. E na zona rural, eles são a peça principal, pois eles levam as equipes até às famílias.