PRF realiza comando educativo em diversos locais de Rio Branco

Na tarde da última quarta-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas ações com o objetivo de fortalecer a campanha Maio Amarelo 2021. O comando educativo ocorreu em três pontos de Rio Branco e contou com a participação de motoristas, ciclistas e pedestres.

A ação foi promovida pelo Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN) da PRF e se propôs a sensibilizar as pessoas acerca dos índices de acidentes de trânsito. Além disso, os transeuntes foram orientados sobre ações simples que podem colaborar para um trânsito seguro, como a atenção ao dirigir e o uso do cinto de segurança, e ao final receberam o laço amarelo, símbolo do movimento.

O Maio Amarelo é o movimento que propõe uma reflexão da população para os altos índices de mortes no trânsito que ocorre todos os anos no mundo inteiro. Neste ano, o lema da campanha é ‘Respeito e responsabilidade: Pratique no trânsito’.

Outras ações como essa serão programadas pela PRF no Acre com a proposta de despertar o respeito e a empatia para um trânsito harmônico e seguro.