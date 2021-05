Polícia Civil prende em flagrante assaltante que tentou matar mulher em Tarauacá

Ascom/Policia Civil do Acre

A Polícia Civil no município de Tarauacá prendeu em menos de duas horas após o cometimento de um assalto e tentativa de homicídio, J.L.O.F, 27 anos, crime ocorrido no último dia 18. O acusado foi preso na mesma rua em que cometeu o crime. O boletim de ocorrência foi registrado as 07:00 da manhã e em menos de duas horas o crime estava solucionado e o assaltante preso.

Os bens que foram subtraídos da vitima foram recuperados e restituídos. Além do assaltante, I. S. M. de 23 anos, também foi preso na condição de receptador e vai ser indiciado pelo crime em liberdade.

A vitima, uma empresária identificada como Edneida Oliveira, moradora do município de Tarauacá, no interior do Acre, usou as redes sociais para relatar os momentos de terror vivenciados em sua residência e agradecer a Policia Civil pelo trabalho célere e eficaz na captura do investigados.

Veja trecho de sua postagem nas redes sociais:

“Minha eterna GRATIDÃO a todos vcs policias e dos funcionários da delegacia de policia de Tarauacá que não mediram esforços para me ajudar nessa hora, a vcs todo o meu respeito e admiração pelo excelente trabalho que vcs fazem em prol da população de Tarauacá”, disse a empresária em agradecimento.