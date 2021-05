TENHO perguntado a muitas lideranças políticas do bloco governista, como o governador Gladson Cameli vai se sair desta pressão de vários aliados sendo candidatos ao Senado, e a ser o seu vice? Selecionei esta resposta, para colocar o BLOG: “Crica, é um engano alguém imaginar que o Gladson está preocupado com partidos. Ele não dá bola para o partido. Pode acabar fazendo como fez na eleição municipal na capital, quando mandou todos os partidos aliados às favas, e foi apoiar a ex-adversária aliada do PT, Socorro Neri, para a prefeitura”.

Eu, cá comigo, também não duvido que, se aporrinharem muito a cabeça do Gladson, este pode escolher um vice que lhe der na telha e dizer que, quem quiser me seguir, que me siga, e não colocar a mão na cabeça de nenhuma candidatura ao Senado. E toca a campanha da reeleição.

Sempre ficou claro que o governador se guia mais pela opinião popular, do que com o que pensam os dirigentes partidários. E não será na eleição estadual que vai mudar este seu perfil. Se a sua conduta prejudica ou ajuda na reeleição, isso é lá com o eleitorado. Não esperem colocar o governador Gladson Cameli no canto do ringue.

MEUS PÊSAMES

VÃO os meus pêsames ao prefeito Tião Bocalom, pela morte da sua mulher Elizabeth, ao lado de quem sempre esteve presente nos sete anos que ela lutou pela vida.

TESTE DE CORAGEM

AO OUVIR ontem, às lamúrias do deputado André da Farmácia, de saída do REPUBLICANOS, o deputado Roberto Duarte (MDB), o convidou para se filiar ao MDB e ser a oitava assinatura, para reviver a “CPI da Educação”.

NÃO TEM CONVERSA

A ATITUDE do deputado Roberto Duarte (MDB) mostra que, não há chance dele vir a se juntar à base do governo, na ALEAC. Continuará a ser um calo do governador Gladson.

ATESTADO DE IDONEIDADE

LEMBRAM do carnaval acusando o Delegado Henrique Maciel de fazer “rachadinha,” com um servidor? Pois bem, o MP apurou e decidiu que não há nada contra a sua conduta que pode se configurar como crime. Por isso, nunca aponto o dedo de culpado para um mero acusado.

COM QUE AMPARO?

O PRESIDENTE do PT, Cesário Braga, disparou num artigo críticas contra o governador Gladson. Amparado em que moral política, se foi um deputado do PT que derrubou a “CPI da Educação”, livrando o governador de problemas?

ARGUMENTO POLÍTICO

O PROJETO do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que autoriza o governo a contratar médicos formados no exterior, é visto nos meios jurídicos como uma peça política, e que tende a ser derrubado na justiça federal.

CONVIDADA DO PRESIDENTE

A MÁRCIA BITTAR, diz que, quem lhe convidou para disputar o Senado foi o presidente Jair Bolsonaro, e que será candidata pelo partido ao qual o presidente se filiar.

ACERTOU NA MOSCA

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, acertou na mosca ao não ir na conversa do ex-ministro Pazuello, e guardou as segundas doses para todos os vacinados.

FOI UM DESASTRE

ALIÁS, o depoimento ontem do ex-ministro Pazuello na “CPI da Pandemia”, no Senado, foi um desastre para a imagem do presidente Bolsonaro no combate à Covid.

NUNCA ESCONDEU DE NINGUÉM

MAS, se for levado ao pé da letra, não é nenhuma novidade que o presidente Bolsonaro é um negacionista da ciência, e nunca incentivou a vacinação dos brasileiros.

CANDIDATA SEM VOLTA

CONVERSANDO ontem com uma alta liderança do PP, este disse que, o senador Márcio Bittar (MDB) está enganado, se pensa que a senadora Mailza Gomes (PP) não será candidata a mais um mandato, em 2022.

MÁQUINA NOS BAIRROS

O GOVERNADOR Gladson resolveu medir forças com o prefeito Tião Bocalom, sobre quem faz mais por Rio Branco. Anunciou ontem que, o DERACRE vai asfaltar cinco bairros da capital. Ganha a cidade, com a disputa.

SABE QUE SERÁ ADVERSÁRIO

O Gladson tem plena certeza de que não contará com o prefeito Tião Bocalom no seu palanque, na eleição do próximo ano. É, a velha história, aos adversários nada.

TEM QUE CORRER

O COMANDO do PSDB terá que correr para montar uma chapa competitiva para deputado estadual, o que não será fácil, por ter dois deputados com base eleitoral forte, Luiz Gonzaga e Cadmiel Bonfim, que assusta aos novatos.

BLOCO DA ESQUERDA

O PSB do deputado Jenilson Leite (PSB) deverá formar na próxima eleição com o bloco de esquerda que disputará o Governo e o Senado, a aliança com o Gladson é passado.

A GUERRA CONTINUA

O vice-governador Major Rocha entrou com representações com denúncias na área da saúde estadual, na PF e MPF, mas não quis dar detalhes.

INDEPENDENTE DE ALIANÇA

A INFORMAÇÃO que o BLOG tem é a de que a deputada federal Vanda Milani – que deverá comandar o PROS – será candidata a senadora, independente de alianças.

SITUAÇÃO EMBARAÇOSA

COM sua saída da SESACRE, o secretário Alysson Bestene, vai para o comando da articulação política do governo. Fica uma situação embaraçosa, já que pensa em ser candidato a deputado federal, ou a vice do Gladson.

NEM DISCUTE

O SENADOR Petecão (PSD) não aceita nem discutir sobre quem será o vice e nem o candidato a senador da sua chapa, para disputar o governo no próximo ano.

QUER VER O CENÁRIO

O SENADOR Petecão (PSD) quer ver primeiro como ficará o cenário político do lado do Governo, principalmente, na área do Senado, para buscar alianças com os dissidentes.

FRASE MARCANTE

“Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê quando tira os olhos do seu objetivo”. Mohamed Hussein.