A Polícia Federal deflagrou hoje (20/5) a operação Sine Vox, com o objetivo de reprimir o crime de corrupção eleitoral (compra de votos) ocorrido nas eleições municipais do ano passado (2020) na cidade de Rio Branco/AC.

Durante a operação foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz da 1ª Zona Eleitoral da cidade de Rio Branco. Aproximadamente 30 policiais federais participaram da ação.

As investigações tiveram início em março de 2021, após chegar ao conhecimento da Polícia Federal a existência de conversa, em um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas, na qual uma das pessoas afirma que recebeu o valor de R$ 50,00 por ter votado em determinado candidato a vereador nas eleições municipais.

O investigado ainda frisou que, se soubesse que obteria aquele valor, teria avisado a todos os componentes do grupo. Estão sendo investigadas quatro pessoas, sob a suspeita de que uma delas (o candidato a vereador) haveria comprado o voto de outras três pessoas que o teriam vendido.

É investigado, portanto, o crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). As penas variam de um a quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa.