Instituto Dom Moacyr tem vagas para bolsistas para mediador de aprendizagem

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, no estado do Acre, divulgou nesta quinta-feira (20) a abertura do Processo Seletivo de bolsistas na modalidade de Mediador de Aprendizagem Mensalista, de nível superior, para atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O Mediador de Aprendizagem Mensalista, deve cumprir jornada de trabalho de 30 horas semanais, em turnos na manhã e tarde, fazendo jus ao vencimento de R$ 2.250,00, nas lotações discrinada abaixo:

Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB) – Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas (1), pelo período de cinco meses.

(1), pelo período de cinco meses. Campos Pereira (CEPT) – Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica (1), pelo período de três meses.

(1), pelo período de três meses. Escola Brigadeiro Eduardo Gomes – Curso Técnico de Nível Médio em Informática para Internet (1), Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas (1), pelo período de quatro meses.

(1), (1), pelo período de quatro meses. Escola Dom Júlio Mattioli – Curso Técnico de Nível Médio em computação Gráfica (1), pelo período de quatro meses.

A seleção, segundo o edital, tem o propósito de ampliar o fortalecimento das políticas de educação profissional mediante a convergência das ações de fomento à execução de produção pedagógica e de assistência técnica.

Como atribuição, o mediador deve planejar as aulas e atividades didáticas, conforme o modelo disponibilizado pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica, e ministrá-las aos educandos, bem como adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo.

As inscrições, que tiveram início nesta quinta-feira (20), devem ser recebidas até às 23h59 do dia 24 deste mesmo mês, por meio do email: [email protected]

Os inscritos serão avaliados por meio de análise curricular e documental e prova didática, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A prova didática será realizada em locais e horários a serem divulgados posteriormente, e será constituída pela elaboração de um plano de ação.

Este Processo Seletivo tem validade de um ano, a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período.