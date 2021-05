Gladson Cameli recebe homenagem de profissionais da saúde

Um ato ecumênico realizado na manhã desta quinta feira, 20, na capela da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), organizada para marcar o encerramento da Semana da Enfermagem, emocionou o governador Gladson Cameli.

Com os olhos marejados, o chefe do executivo externou toda sua gratidão aos profissionais da maior unidade de saúde do Acre e disse que o setor continua como uma das prioridades de sua gestão.

“Eu sei que vocês estão cansados, exaustos e eu sou grato por esse esforço. Vamos agradecer a Deus por estarmos vivos. Vocês fazem parte dessa história que nosso netos irão contar. Vamos juntos virar essa página e vencer essa pandemia”, disse o governador, visivelmente emocionado.

A equipe que atua no Hospital do Idoso, onde está instalada uma ala para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, entregou ao governador uma placa com os dizeres “Ser forte foi a única opção. Essa equipe venceu a Covid”. A homenagem foi organizada pelo presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, que reuniu médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros colaboradores. A Fundhacre conta atualmente com 1.466 servidores.

“Estamos implantando a gestão que o senhor pediu, uma gestão de portas abertas. Aqui tem muito, muito trabalho, mas estamos no caminho certo”, garantiu o presidente.

A celebração teve a participação do pastor Josué de Freitas, que conduziu o ato ecumênico. A senadora Mailza Gomes também participou. Depois do evento, o governador tomou café no refeitório do hospital ao lado de vários profissionais da saúde e assegurou que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária, entregue nesta quarta, 19, na Assembleia Legislatura, garante um percentual de reajustes para a categoria.