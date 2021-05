Escolas de Epitaciolândia realizam Olimpíada de Língua Portuguesa

Agora é hora de colocar a mão na massa e iniciar as oficinas propostas para o processo de produção dos textos, que devem ser enviados até o dia 19 de agosto.

Nesta edição, os professores inscritos podem acessar os cadernos virtuais com orientações para realizar, em sala de aula, a sequência didática que auxilia os estudantes a escrever textos nos gêneros propostos: Poema para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

A Olimpíada de Língua Portuguesa integra o Programa Escrevendo o Futuro, desenvolvido pelo Itaú Social e pelo Ministério da Educação (MEC) com a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Com o tema “O lugar onde vivo”, propicia aos estudantes estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade.