Chuvas em Rio Branco são 69% do esperado para maio      

As chuvas no Acre estão reduzidas e ao mesmo concentradas.

Neste mês de maio, as chuvas, entre os dia 1o e 19, choveu 60,7 milímetro sobre Rio Branco. Esse quantitativo representa 69% da média mensal, que é 87,7mm.

Na cidade de Tarauacá choveu somente 42,6mm, ou, apenas, 31% da média do mês, que é 135,9mm.

Segundo O Tempo Aqui, o tempo seco dos últimos dias faz com que a temperatura caia rapidamente durante a noite. Na última quarta-feira (19), o dia começou com 19,5ºC, em Rio Branco. Durante o dia, porém, o sol intenso fez com os termômetros marcassem acima de 32ºC, na maioria dos municípios acreanos.