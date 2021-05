Carga de cocaína com destino ao Maranhão é interceptada no Acre

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (20) cerca de 22 kg de pasta base de cocaína que tinha como destino o estado do Maranhão.

Após uma denúncia anônima, uma equipe da PRF conseguiu localizar e abordar um veículo com as mesmas características da descrição. No veículo os policiais encontraram 21 tabletes em um compartimento oculto nas portas do automóvel.

O condutor não estava no local.

A droga e o automóvel apreendidos serão encaminhados para a Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos cabíveis e investigação para identificação do condutor.