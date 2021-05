Senac anuncia retorno de suas aulas presenciais para julho no Acre

O Senac Acre anunciou na tarde deste segunda-feira, 17, a volta dos alunos às salas de aula a partir de 5 de julho de forma escalonada, obedecendo a todos os critérios sanitários exigidos e capacidade de funcionamento. A prioridade serão as turmas que estão com carga horária de atividades práticas represadas.

Com as aulas presenciais suspensas desde março do ano passado, início da pandemia no Estado, a instituição vem conduzindo suas decisões diante a pandemia com muita cautela e responsabilidade. E como solução para continuidade de suas atividades educacionais, oferta a mais de um ano, aulas remotas a seus alunos.

O gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional do Senac Acre, Hildo Almeida, explicou que a instituição está analisando com bastante critério as turmas prioritárias para o início desta retomada. “O Senac vem conduzindo suas atividades de maneira remota, mas é óbvio que algumas atividades são essencialmente práticas e estavam represadas nesse período, portanto será justamente por essas turmas que o Senac vai estar retomando suas atividades presenciais em breve”.

Almeida disse ser importante os alunos da instituição acompanharem novos informes quanto o momento exato em que cada turma irá retornar. “Vai ser divulgado em breve mais detalhes de como vai acontecer e o cronograma na ordem de prioridade dessas turmas que retornarão”, alertou.

Priorizando a segurança dos alunos, professores e de todos os colaboradores da instituição, o gerente explicou que internamente o andamento da vacinação contra a Covid no Estado e o objetivo era ter ao menos um quarto da população acreana vacinada. “Entendemos que é necessária a retomada e esse momento chegou. Hoje estamos com menos de 12% da população vacinada, nossa meta era 25% para o retorno, mas diante da redução da faixa vermelha para amarela tivemos que antecipar essa ideia, mas com cautela e organização”.

A previsão é gradativamente retornarem as turmas com carga horária de aulas práticas pendentes, a exemplo, cursos do segmento de saúde, beleza e gastronomia. Os alunos do Programa de Aprendizagem, seguem em aulas remotas por tempo indeterminado, por se tratar do maior volume de turmas e alunos da instituição e por realizarem suas cargas horárias práticas nas empresas.