Na COPA DO MUNDO de 1958, antes do jogo com a seleção da então União Soviética, o técnico do selecionado brasileiro, Vicente Feola, na hora da prelação dirigiu-se ao jogador Garrincha, e orientou: “Você entra em campo, dribla o lateral esquerdo, dribla o zagueiro, e faz um golaço”. Na sua humildade, o Garrincha, perguntou: “o senhor já combinou com os russos, professor Feola”?

Este fato, que ficou nos anais cômicos do futebol, pode se aplicar a este bloco político, do MDB-PSDB-REPUBLICANOS-PTB, que se reuniu e decidiu de forma unilateral que, o movimento tem que indicar os candidatos a vice e a senador na chapa de reeleição do governador Gladson Cameli, na base da pressão.

O senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado federal Flaviano Melo (MDB), os cabeças da estratégia, por acaso combinaram com o DEM do deputado federal Alan Rick; com o PROS da deputada federal Vanda Milani; e o PP da senadora Mailza Gomes, para eles não se habilitarem a disputar a indicação da vice ou do Senado, na chapa do Cameli? Ou seja, combinaram com os russos? Se o que quer o “bloco dos gulosos” for analisado da forma mais fria, estão colocando o governador Gladson Cameli no canto do ringue, sem opção de nem dar pitaco na escolha da sua chapa, talvez, com direito de indicar o motorista do seu carro na campanha. E olhe lá!

NÃO É DE FICAR PRESSIONADO

ACHO DIFÍCIL, o governador Gladson ser posto no canto do ringue e não reagir. Mostrou na eleição municipal, quando apoiou a Socorro Neri à PMRB, que não liga muito para o que pensam os dirigentes partidários.

NÃO VEJO CLIMA

COM TUDO o que aconteceu na sua relação tumultuada com o seu vice Major Rocha, não vejo outro clima para o governador Gladson, que não seja a de ele escolher pessoalmente quem será o vice da sua chapa em 2022.

COMO CASAMENTO

A ESCOLHA de um vice é como um casamento, tem que escolher bem com quem vai conviver. Se escolher errado um vice, vai viver um inferno por quatro longos anos.

COMO CURIÓ DE MUDA

FALANDO em vice, o Rocha entrou num período de mutismo, anda sumido das redes sociais. Mas, costuma-se dizer que, depois da calmaria, vem a tempestade.

TORNA-SE COMPETITIVO

COM DOIS partidos, o PROS e o SOLIDARIEDADE, com suas chapas de deputado estadual e federal, trabalhando pela sua candidatura, Israel Milani se torna um candidato a deputado federal competitivo. E, ainda com a ajuda da deputada federal Vanda Milani, candidata ao Senado.

VAI TERMINAR NUM ABACAXI

ESTE CENÁRIO, vai redundar num grande abacaxi para o governador Gladson Cameli descascar em 2022, e não há uma saída para não deixar um dos grupos descontentes.

TOALHA JOGADA

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) jogou mesmo a toalha e desistiu de disputar o Senado, foi convencido pelo Márcio Bittar (MDB), a apoiar a sua ex-esposa para a vaga única para senador.

COMENDO MINGAU QUENTE

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG que, não há como este quadro da disputa da indicação ao Senado e Vice na chapa do Gladson não acabar numa Torre de Babel, e que vai continuar “comendo o mingau quente pela beirada,” sem prometer nada e agindo.

NEM PENSAR

SOBRE como vai compor a chapa da sua candidatura a governador, o senador Petecão (PSD) falou que vai aguardar a barca correr, e só definirá o nome do vice e do candidato a senador, no último minuto da prorrogação.

CANDIDATURA IRREVERSÍVEL

SOBRE a eleição para o Palácio Rio Branco no próximo ano, o senador Sérgio Petecão (PSD) afirmou ao BLOG de que, a sua candidatura ao governo é irreversível.

CRM NÃO DEIXARÁ BARATO

O CRM não deixará barato a aprovação do projeto do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que permite ao governo contratar médicos formados no exterior, e vai levar o caso para a esfera judicial, sob argumento que fere a legislação federal, que exige registro no CRM para clinicar.

NÃO QUER DIZER NADA

O Lula liderar pesquisa para presidente, ou o Bolsonaro liderar, não terá nenhuma influência na eleição de senador e governador, no estado. Não quer dizer nada.

VOTA NO CANDIDATO

Pela enésima vez, a eleição no Acre é paroquial, o eleitor vota no candidato que conquistar a sua empatia, não faz nenhuma ligação sobre quem vai ganhar a presidência.

BOBAGEM ESTRIDENTE

É UMA BOBAGEM estridente um candidato pensar que colando seu nome no Bolsonaro ou no Lula, pode influenciar na decisão do eleitorado no estado.

TIRANDO SARRO

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) tirou ontem o maior sarro da base do governo: “O deputado Daniel Zen criticou ontem duramente o governo, e ninguém da base fez a defesa do governador. O Zen criticou o Márcio Bittar, e eu fiz o enfrentamento e a defesa do senador”.

FORA DE COGITAÇÃO

PARA o deputado Roberto Duarte (MDB), está fora de cogitação vir a integrar a base do governo na ALEAC.

DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA

NESTA quarta-feira, a Defensoria Pública comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública e o Dia Nacional da Defensora e do Defensor Público. A Defensora-geral Simone Santiago ressaltou ao BLOG a importância da categoria na defesa dos direitos individuais e coletivos. “Precisamos destacar sempre a relevância da Defensoria Pública na vida das brasileiras e dos brasileiros”, destacou Simone.

FRASE MARCANTE

“Se planejas para um ano, plante arroz. Se fazes planos para 10 anos, plante árvores. Se fazes planos para cem anos, instrui o povo”. Autor anônimo